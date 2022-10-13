СНБ Армении возбудила дело о взрыве на Крымском мосту

ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны.
«В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном департаменте СНБ инициировано уголовное производство по признакам статей “пособничество международному терроризму”, “контрабанда взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору”, а также “подделка документов”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках дела проведены допросы, выемки документов и другие следственные и судебные действия.
«Предварительное следствие продолжается, в целях выяснения обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия, по результатам которых Служба национальной безопасности предоставит соответствующую информацию», — заявили в ведомстве.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.