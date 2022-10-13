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13:26 (мск), источник: © РИА Новости

В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков «Азова»*

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Более 400 боевиков «Азова»* доставили с конца сентября в разные изоляторы России, они дают показания о совершенных ими преступлениях в отношении мирных граждан, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.

«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка “Азов”*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия.

«В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований», — подчеркнули в СК.

Так, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.

В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР — пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. «Командование полка “Азов”* таким образом “поздравило” с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей», — добавили в СК.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.

Помимо этого, в ходе изучения трофейной документации следствие получило информацию о ведении обороны Мариуполя и приказов украинского командования о размещении позиций в жилых районах, стрельбе по мирному населению и гражданской инфраструктуре.

«Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них — заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 “Азов”* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя “Бастион” в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан», — подчеркнули в СК.

* Террористическая организация, запрещена в России.

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