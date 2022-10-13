В российские СИЗО с сентября доставили свыше 400 боевиков «Азова»*

По данным СК, председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мелитополе.
«В период с конца сентября по настоящее время на территорию России доставлены 402 националиста полка “Азов”*, которые размещены в специализированных учреждениях на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей», — сказали в ведомстве.
Отмечается, что следователи во взаимодействии с ФСБ и ФСИН проводят с ними оперативно-разыскные мероприятия.
«В результате этой работы с задержанными зафиксированы новые факты жестокого обращения с гражданским населением, совершенные представителями украинских вооруженных формирований», — подчеркнули в СК.
Так, установлены обстоятельства обстрелов гражданской инфраструктуры ДНР 9 мая 2017 года по приказу на тот момент командира полка старшего лейтенанта Максима Жорина.
В этот день, по данным следствия, боевики обстреляли село Безыменное Новоазовского района ДНР — пострадали жилые дома, два участка газопровода, а также территория школы. «Командование полка “Азов”* таким образом “поздравило” с Днем Победы жителей ДНР, несогласных с политикой украинских властей», — добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день ряд боевиков из состава данного артиллерийского расчета задержаны. Также следствие проверяет Жорина на причастность к убийствам граждан в Купянске, видео которых он разместил в соцсетях.
«Установлены конкретные лица и их функционал. Среди них — заместитель командира 12-й бригады НГУ в\ч 3057 “Азов”* Сергей Загреба, осуществлявший непосредственное общее руководство штабом обороны Мариуполя “Бастион” в период СВО и отдававший приказы об убийстве мирных граждан и сложивших оружие военнослужащих РФ, ЛНР и ДНР. Также он отдавал приказы с предоставлением координат на обстрелы танками, артиллерией и минометами объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя, повлекшие массовые разрушения и гибель мирных граждан», — подчеркнули в СК.
* Террористическая организация, запрещена в России.