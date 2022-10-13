В небе над Белгородом прогремели восемь взрывов

«Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на ул. Губкина, 42 г. Выехал на место. Все службы уже там», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Накануне Белгород подвергся интенсивному обстрелу со стороны Украины, но ни одна из ракет не достигла земли благодаря работе ПВО. По словам мэра города Антона Иванова, осколки ракет найдены на 15 улицах Белгорода, посекло пять автомобилей.
В четверг около 12.25 мск в центре Белгорода прозвучал первый взрыв, в течение 15 минут было слышно еще семь. От громких звуков сработала сигнализация у припаркованных машин. Как сообщила ранее ФСБ России, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.