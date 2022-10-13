14:37 (мск), источник: © РИА Новости
Российские силы отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все украинские атаки на Николаево-Криворожском направлении.
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Потери противника составили более 110 военных и 21 бронемашина.
На Краснолиманском направлении ВСУ попытались форсировать реку Жеребец, но отступили под огнем российских войск.
Также удалось отразить атаки противника на Купянском направлении в Харьковской области. ВСУ потеряли более 50 человек.