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16:14 (мск), источник: © РИА Новости

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал «Страна».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Воздушная тревога уже по всей стране», — говорится в записи в Telegram-канале издания.

Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.

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