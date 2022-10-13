16:14 (мск), источник: © РИА Новости
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщили СМИ
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, пишет местный портал «Страна».
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«Воздушная тревога уже по всей стране», — говорится в записи в Telegram-канале издания.
Официально о воздушной тревоге предупредили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.
Российские вооруженные силы за прошедшие три дня нанесли массированные удары по объектам украинской инфраструктуры. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.