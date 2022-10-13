При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция

«Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — сказал Старовойт в своём Telegram-канале.
Глушковский район, к которому относится посёлок Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.