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16:43 (мск), источник: © РИА Новости

При обстреле Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция

ВОРОНЕЖ, 13 окт — РИА Новости. Подстанция в поселке Попово-Лежачи Курской области серьезно повреждена после обстрела со стороны Украины, обесточены два населенных пункта, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Спецоперация на Украине

«Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населенных пункта полностью обесточены. Дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела», — сказал Старовойт в своём Telegram-канале.

Глушковский район, к которому относится посёлок Попово-Лежачи, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины. Так, во время обстрела Тёткино Глушковского района 6 октября, от сердечного приступа скончался 72-летний пенсионер. Кроме того, 19 мая в Тёткино двое мужчин попали под обстрел — один погиб, второго госпитализировали с осколочными ранениями.

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