Пушилин заявил о наступлении переломного момента в освобождении ДНР

«Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал он.
Пушилин также отметил, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ снижается именно благодаря контрударам. По его словам, действия российских Вооруженных сил деморализовали противника, который «сейчас вполне может осознать, что не всегда нужно воспринимать доброту за слабость».
Российские Вооруженные силы 10 и 11 октября нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Менее интенсивные обстрелы продолжились и в среду. В Минобороны подчеркнули, что цель ударов достигнута, поражены все назначенные объекты. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, эти действия стали ответом на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.