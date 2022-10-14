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10:49 (мск), источник: ТАСС

ЛНР и Украина провели обмен пленными

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) и Украина произвели обмен пленными, в республику вернулись 10 военнослужащих Народной милиции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

«ЛНР и украинская сторона провели обмен пленными, в результате домой возвратились 10 военнослужащих Народной милиции ЛНР. В настоящее время они проходят курс реабилитации, с ними усиленно работают врачи и психологи», — сказала она.

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