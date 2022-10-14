Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

«Сейчас на окраинах населенного пункта Артёмовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.
Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.
Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.