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12:45 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР заявили об активных боях на окраинах Артемовска

ЛУГАНСК, 14 окт — РИА Новости. На окраинах Артемовска завязались городские бои, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сейчас на окраинах населенного пункта Артёмовск активно идут городские бои. В основном огрызаются наемники, которым платят за это деньги. Украинские военнослужащие на позициях ведут себя более пассивно», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, группировка существенно продвинулась. Военным, как утверждает Марочко, удалось оттеснить противника в западную и северо-западную части города.

Город Артемовск (Бахмут) на подконтрольной Киеву части ДНР является важным транспортным узлом.

Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград, находящиеся примерно в шести километрах от Артемовска.

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