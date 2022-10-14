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15:08 (мск), источник: Газета.Ру

Депутат Морозов заявил, что не призывал расстреливать офицеров из-за гибели мобилизованных в зоне СВО

Депутат Госдумы и экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов высказался о гибели мобилизованных россиян из Челябинска. Пользователи обратили внимание на фразу в его посте о расстреле виновных в этом офицеров. В беседе с «Газетой.Ru» политик объяснил, что имел в виду лишь жесткие меры, которые, по его мнению, нужно применять к некоторым чиновникам.

Спецоперация на Украине
Источник: Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«Оценку этому посту пусть дает каждый. Мое же мнение, что так надо относиться, может быть жестко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то. Я сказал о том, что прочитал в интернете такой пост. И сказал о том, что к чиновникам нужно жестко относиться, а не к офицерам», — сказал он.

Пост Сергея Морозова был опубликован на его странице во «ВКонтакте». Депутат заявил, что узнал из СМИ о четырех погибших мобилизованных из Челябинска в зоне СВО и раскритиковал тех, кто отправил мужчин на передовую.

Источник: Сергей Морозов/VK

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких “ошибок” офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского “авось”? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал политик.

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