Депутат Морозов заявил, что не призывал расстреливать офицеров из-за гибели мобилизованных в зоне СВО

«Оценку этому посту пусть дает каждый. Мое же мнение, что так надо относиться, может быть жестко, к чиновникам, которые сейчас не видят того, что нужно помогать людям, которые мобилизованы, и членам их семей. А не про офицеров, что их нужно расстреливать, чушь какая-то. Я сказал о том, что прочитал в интернете такой пост. И сказал о том, что к чиновникам нужно жестко относиться, а не к офицерам», — сказал он.
Пост Сергея Морозова был опубликован на его странице во «ВКонтакте». Депутат заявил, что узнал из СМИ о четырех погибших мобилизованных из Челябинска в зоне СВО и раскритиковал тех, кто отправил мужчин на передовую.
«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких “ошибок” офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского “авось”? Как можно так поступать с человеческими жизнями?» — написал политик.