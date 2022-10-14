22:06 (мск), источник: BFM.ru
Ограбившего вдову Градского потребовали отправить в колонию на 10 лет
Такое наказание запросила прокурор для уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова. Приговор ему суд огласит 17 октября.
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Прокуратура потребовала приговорить к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима участника ограбления вдовы певца Александра Градского Марины Градской (в девичестве Коташенко) уроженца Таджикистана Умеджона Жабборова.
Как сообщает корреспондент Business FM, выступая в ходе прений сторон в Наро-Фоминском суде Подмосковья, гособвинитель заявила, что считает доказанной вину подсудимого в «разбое, совершеном организованной группой в особо крупном размере» (п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
«За совершение преступления прошу назначить подсудимому наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сказала она. Прокурор просила полностью удовлетворить заявленный потерпевшей гражданский иск на сумму более 104 млн рублей. Суд огласит приговор 17 октября в 10:30.
Процесс начался 23 августа. В ходе него Жабборов, который вместе с тремя подельниками организовал «автоподставу», а затем проник в дом вдовы артиста, частично признал вину.
Подельники 16 января 2022 года вынесли из жилища Градской в дачном некоммерческом товариществе «Мишуткино-7» более 104 млн 170 тысяч рублей. В дальнейшем «не менее 5 млн рублей» преступники вернули потерпевшей. Таким образом, они украли 99 млн 170 тысяч рублей. Из этой суммы доля Жабборова составила 5 млн рублей.
В суде он отказался выступать. Как сообщила в прениях сторон прокурор, Жабборов заявил, что на похищенное он приобрел автомобиль Toyota Camry, потратил на возврат долга и «иным образом распорядился похищенными средствами». «Оставшиеся деньги он спрятал под стоявшей у него во дворе машиной, а на следующий день денег там не оказалось», — пояснил радиостации адвокат подсудимого Игор Чевычалов.
В начале процесса подсудимый заявил, что не согласен с квалификацией его действий по статье «разбой в особо крупном размере». Он утверждал, что не был осведомлен о деталях нападения, и заявил, что Градской угрожали игрушечным пистолетом.
Потерпевшая заявила в суде гражданский иск на сумму 104 млн 170 тысяч рублей.
На заседании 14 октября судья Роман Измайлов спросил Жаборова, признает ли он гражданский иск. «Я хоть и признаю, но у меня нет таких сумм. Я согласен, куда деваться», — сказал он.
Жабборова задержали на станции метро «Менделеевская» в ночь на 25 января благодаря системе распознавания лиц. Ранее он уже был судим. Суд арестовал его 28 января. Его подельники скрылись за рубежом, похищенное так и не нашли.