16:07 (мск), источник: Ведомости
В Минобороны рассказали об ударах в Киевской, Харьковской и Львовской областях
Минобороны РФ опубликовало очередную сводку о ходе специальной военной операции России на Украине в своем Telegram-канале.
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14 октября российские военные нанесли удары по инфраструктурным объектам в Киевской и Харьковской областях, а также по арсеналу вооружений в городе Броды во Львовской области.
«Высокоточным оружием ВКС России в Киевской и Харьковской областях поражены объекты системы военного управления и энергетики», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, на Купянском направлении Вооруженные силы России пресекли три попытки украинских военных атаковать российские позиции.
Огневое поражение противнику также нанесли на Краснолиманском направлении. В результате было уничтожено 120 украинских военнослужащих. Попытки ВСУ продвинуться на Николаево-Криворожском направлении также обернулись неудачей, погибло 130 военных с украинской стороны, отметили в Минобороны РФ.
Также шесть складов боеприпасов противника было уничтожено в Донецкой народной республике (ДНР). Под Николаевом ВСУ потеряли 170 военнослужащих.
Ранее сегодня мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах, произошедших в городе. 13 октября, Терехов также писал в Telegram о двух «прилетах». Он уточнил, что в некоторых районах города зафиксированы перебои с электричеством.
Российские войска наносят ракетные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины с 10 октября. Ранее в ведомстве отмечали, что все намеченные объекты были успешно поражены.
В то же время ВС РФ продолжают освобождение территории ДНР. Накануне, 13 октября, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль сел Опытное и Иванград на Артемовском направлении. Позже врио главы республики Денис Пушилин заявил о наступлении переломного момента в ходе боевых действий на территории ДНР.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.