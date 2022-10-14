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20:11 (мск), источник: РБК

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция

В Белгороде после обстрела загорелась подстанция, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине

«После обстрела Белгорода загорелась подстанция 110 кВт. Выехал на место», — написал губернатор.

Он пообещал максимально быстро устранить последствия произошедшего. «Ориентировочное время переключения на резервный источник до 4 часов. Водоснабжение в норме, насосы перешли на другие линии питания», — отмечается в сообщении.

В «Белгородэнерго» сообщили, что ликвидируют технологическое нарушение на подстанции «Дубовое», которая обеспечивание энергией часть города. Сейчас потребителей переключают на резервые схемы снабжения, передает «РИА Новости».

Портал 31go со ссылкой на местных жителей пишет, что в районе Харгоры (один из районов Белгорода) пропало электричество.

Материал дополняется.

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