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00:46 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгороде полностью восстановили электроснабжение после обстрела

БЕЛГОРОД, 14 окт — РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Белгороде, где в результате обстрела подстанции часть города осталась без света, сообщили в пресс-службе «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела загорелась подстанция в Белгороде, последствия устраняют оперативные службы. По его словам, ориентировочное время переключения на резервный источник — до четырех часов.

«Специалисты филиала “Россети Центр” — “Белгородэнерго” к 23−10 мск восстановили электроснабжение потребителей… В первую очередь энергетики обеспечили электроэнергией по резервным схемам социально значимые объекты, затем последовательно подавали электроэнергию бытовым потребителям. В настоящее время все потребители с напряжением», — говорится в сообщении.

Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

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