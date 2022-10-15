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02:01 (мск), источник: Lenta.Ru

НАТО раскрыло подробности об учениях по ядерному сдерживанию в Европе

НАТО с 17 по 30 октября проведет в Европе плановые учения по ядерному сдерживанию с участием 14 стран и до 60 военных самолетов, об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

Источник: AP 2022

В рамках тренировок под названием «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) военно-воздушные силы стран НАТО будут отрабатывать возможности ядерного сдерживания. Как уточнили в пресс-службе НАТО, военные задействуют самолеты различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Задания также будут выполнять американские бомбардировщики B-52.

Учебные полеты осуществят над Бельгией, участвующей в тренировках, а также над Северным морем и Великобританией. «Боевое оружие использоваться не будет», — раскрыли подробности военные.

Ранее стало известно, что НАТО проведет стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль (примерно тысяча километров) от границ России.

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