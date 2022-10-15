На Аляске выбрали самого толстого медведя Победитель этого года получает свой титул уже во второй раз.
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
14Скончался Борис Моисеев
11:37 (мск), источник: ТАСС

На Херсонщине сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Активная фаза наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) началась в Херсонской области, но российская армия готова отражать атаки, сказал замгубернатора региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«На сегодняшний момент активная фаза [наступления ВСУ], которую мы ожидали, она началась. Это ничего не значит. 28 августа тоже была активная фаза как раз в районе Посад-Покровского, которая была качественно купирована российской армией. Тогда было “задвухсочено” около 3 тыс. укронацистов и наемников. Сейчас, если говорить о плацдарме, который избрали укронацисты, каждый третий [из них] наемник, человеческая жизнь [для них] ничего не значит. Херсон как областной центр для них основная задача. <…> Наша армия готова отражать все эти атаки, до конца стоять. Так как Херсонская область — это полноценный субъект РФ», — сказал он в эфире «Соловьев.Live» в субботу, отвечая на соответствующий вопрос о наступлении ВСУ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно"
Она способна поражать цели на расстоянии до 120 км и высоте до 30 км
Спецоперация на Украине
На Херсонщине сообщили о начале активной фазы наступления ВСУ
СМИ: в боях на Украине применили комплексы «Пенициллин»
В Белгороде восстановлено электроснабжение после обстрела
Путин: больше нет необходимости массированных ударов по Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта