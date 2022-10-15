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14:19 (мск), источник: © РИА Новости

На Николаево-Криворожском направлении отразили все украинские атаки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска отразили атаки украинских сил на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Уничтожено около 120 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и восемь автомобилей. Кроме того, российской артиллерией уничтожено пять наведенных ВСУ переправ через реку Ингулец», — говорится в сводке ведомства.

Как утверждается, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области.

Ранее о боевых действиях в окрестностях дороги Дудчаны-Берислав сообщал замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов. По его словам, наступление ВСУ в итоге свелось к артиллерийским обстрелам.

В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне, которая находится на правом берегу Днепра.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил у российского руководства помощи в организации выезда жителей, при их желании, в другие регионы, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов. В первую очередь покинуть дома рекомендуется жителям правобережной части региона.

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