«Провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал он.
Стремоусов также обратился к жителям правобережной части области и призвал их по возможности отойти от линии боевого соприкосновения.
В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.
Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.