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19:26 (мск), источник: © РИА Новости

Херсонские власти заявили о провале наступления украинских войск

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы не позволили украинским военным перейти в наступление на Бериславском направлении в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале замглавы местной администрации Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Провал наступления укронацистов в Херсонской области. Армия России полностью отразила попытку прорыва на Бериславском направлении Херсонской области», — написал он.

Стремоусов также обратился к жителям правобережной части области и призвал их по возможности отойти от линии боевого соприкосновения.

В начале октября украинская армия начала контрнаступление в северной части Херсонской области, заняв населенные пункты в серой зоне. По данным региональных властей, продвижение противника было остановлено. Украинские солдаты, попав в огневые мешки, несут значительные потери.

Тридцатого сентября Владимир Путин подписал в Кремле договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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