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08:22 (мск), источник: РБК

Гладков сообщил, что при стрельбе на полигоне не погиб ни один белгородец

Стрельбу во время подготовки добровольцев к отправке на Украину открыли двое граждан одной из стран СНГ. Погибли 11 человек, 15 пострадали. Губернатор Белгородской области и Минобороны называют случившееся терактом.

Источник: РИА "Новости"

Жителей Белгородской области нет среди погибших и раненных в теракте, который произошел 15 октября на полигоне Западного военного округа (ЗВО), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь», — сказал он.

По данным Минобороны, теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к участию в спецоперации на Украине. Двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 пострадали.

Mash писал, что погибшие — добровольцы из Брянской области. По информации Sota (Минюст включил учредителя Sota.Vision Александру Айнбиндер в реестр СМИ-иноагентов), стрельба произошла на полигоне в селе Солоти.

«Коммерсантъ» сообщил, что по факту случившегося завели уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. По данным издания, расследованием занимается военное следственное управление Следственного комитета по ЗВО, а затем дело передадут в главное военное следственное управление.

Евгения Воропаева

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