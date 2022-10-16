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10:48 (мск), источник: ТАСС

В Новой Каховке произошло еще четыре воздушных взрыва

Сработала система ПВО.

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Источник: РИА "Новости"

ХЕРСОН, 16 октября. /ТАСС/. Еще четыре воздушных взрыва прогремели в Новой Каховке в Херсонской области. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Вторая. Работает [система] ПВО: четыре воздушных взрыва», — говорится в сообщении.

Утром в воскресенье было слышно более 10 воздушных взрывов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома. В самой Новой Каховке, по информации властей, из-за регулярных обстрелов ВСУ получили повреждения около 70% домов.

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