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11:24 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородом сработала ПВО

БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шестнадцать взрывов, передает корреспондент РИА Новости.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости от тихих до очень громких.

Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.

На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

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