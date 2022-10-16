11:24 (мск), источник: © РИА Новости
Над Белгородом сработала ПВО
БЕЛГОРОД, 16 окт — РИА Новости. Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, прозвучало шестнадцать взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
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Это произошло около 11:00 мск. По данным корреспондента РИА Новости, в домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости от тихих до очень громких.
Как сообщала ранее ФСБ, число украинских обстрелов Белгородской, Брянской и Курской областей с начала октября значительно увеличилось.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.