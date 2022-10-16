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12:57 (мск), источник: Ведомости

На Украине сообщили о воздушной тревоге по всей стране

Воздушная тревога объявлена во всех или почти всех областях Украины, сообщили в воскресенье украинские СМИ и Telegram-каналы. В частности, сирены звучат в Полтавской, Черниговской, подконтрольной Украине части Запорожской областях и в Киеве.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

«Внимание! Воздушная тревога — область! Ракетная опасность!», — написал глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram-канале.

По данным издания «Страна.ua», воздушная тревога объявлена уже почти по всей Украине, сирена звучат в Киеве.

«Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Не игнорируйте сигналы, оставайтесь в укрытиях!», — пишет также Telegram-канал Klymenko Time.

«Летят. отнеситесь серьезно», — такое предупреждение опубликовал глава Николаевской области Виталий Ким.

В субботу украинские СМИ сообщили, что в ряде регионов страны объявлена воздушная тревога. Удар был нанесен под одной из общин Киевской области. По данным издания «Страна.ua», в Запорожье под утро был «ракетный обстрел, который вызвал разрушения на объектах промышленности и энергетики».

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