Турция теряет контроль над ситуацией в подконтрольных ей районах

В минувшие выходные турецкие военные разместили свою бронетехнику на КПП при въезде в город Африн (провинция Алеппо) на северо-востоке Сирии. Вместе с ними, как утверждает близкий к сирийской оппозиции Центр по мониторингу прав человека в Сирии, на КПП находятся боевики ХТШ.
Силы ХТШ вошли в Африн в середине прошлой недели из зоны деэскалации Идлиб, тем самым нарушив негласную договоренность о разделе влияния на севере Сирии. Начиная с 2018 года Африн был под опекой протурецких отрядов Сирийской национальной армии (СНА) — зонтичной структуры вооруженной оппозиции.
Фактически ХТШ воспользовалась конфликтом между группировками СНА, который вспыхнул в начале октября, после убийства известного блогера Мухаммеда Абу Ганума и его жены в городе Эль-Бабе, примерно в 40 км к северо-западу от Алеппо. Расследование проводил Третий корпус СНА, в который входят такие известные группировки, как «Джебхат аш-Шамия» («Левантийский фронт») и «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама»). По их данным, убийство оказалось заказным, а его исполнителем стал один из командиров «Дивизии аль-Хамза», также входящий в СНА. «Джебхат аш-Шамия» решила навести порядок, зачистив ряды соперников. Однако на помощь «Дивизии аль-Хамза» и ее соратникам отправились отряды ХТШ, которые заняли около 30 населенных пунктов в районе Африна и вытеснили оттуда бойцов «Джебхат аш-Шамии». «Некоторые местные силы СНА не сопротивлялись ХТШ, когда они вошли в этот район, потому что они слишком устали от распрей», — сказал катарскому изданию The Middle East Eye высокопоставленный источник в сирийской оппозиции, базирующийся в Африне.
Спустя несколько дней Турция вмешалась в конфликт. В соцсетях появился текст соглашения о прекращении огня между ХТШ и Третьим корпусом, правда, как утверждают арабские СМИ, не все группировки СНА были согласны с документом и ситуация по-прежнему нестабильна. В соглашении идет речь об освобождении всех задержанных, прекращении преследования представителей любых сил из-за фракционных разногласий и ограничении деятельности Третьего корпуса военной сферой. Стороны также договорились продолжить консультации относительно будущих гражданских институтов на севере Сирии. Кроме того, некоторые источники уверяют, что, согласно договоренности, часть сил ХТШ останется в Африне. И действительно, в воскресенье сообщалось только о частичном возвращении боевиков ХТШ в Идлиб. Те, кто остался, по всей видимости, намерены взаимодействовать с Анкарой и лояльными ей отрядами сирийской оппозиции.
Арабские источники подчеркивают, что распространение влияния ХТШ за пределами Идлиба было бы невозможным без согласия Турции, которая уже несколько лет хочет консолидировать силы на севере Сирии, чтобы реализовать свои планы как по возвращению сирийских беженцев, так и по созданию надежной зоны безопасности, чтобы удалить от своих границ «Силы демократической Сирии», костяк которых составляют курдские отряды, признанные Анкарой террористами.
«Фактически на севере Сирии произошло изменение баланса сил в пользу радикалов. ХТШ сначала подчинили Идлиб, теперь распространяют свое влияние на другие регионы, где их присутствия не наблюдалось. Турция этому не мешает, предпочитая позицию медиатора между разными силами», — сказал «Ъ» эксперт РСМД Кирилл Семенов. Он отметил, что Анкара разочаровалась в СНА и, скорее всего, именно поэтому не препятствовала действиям ХТШ, которая уже не раз демонстрировала умение наводить порядок железной рукой.
«Турция теряет контроль и следует за обстоятельствами, но это не ее изначальный план. Можно сказать, что у Анкары не остается другого выхода, чем сделать ставку на “Хайят Тахрир аш-Шам” (запрещена в РФ), правда, для турок было бы желательно смешать эту группировку с СНА, объединив их в некую новую структуру, в которой ХТШ могла бы формально раствориться», — пояснил он. Такие попытки предпринимались Турцией еще в Идлибе, но результат их пока неясен.
Такая практика очень не нравится России. В Москве не раз заявляли, что, как бы ни менялась форма, суть ХТШ не изменится и террористы останутся террористами. И на этом фоне, возможно неслучайно, ВКС РФ нанесли в воскресенье серию ударов на севере Сирии. Об этом сообщили арабские СМИ. Информация о том, по кому наносятся удары, противоречива, но в том числе высказывается версия, что их цель — позиции ХТШ. В то же время пишут, что часть ракет попала по лагерю беженцев и по объектам лояльных Турции группировок СНА, которые только что вели бои с формированиями ХТШ.
«Ситуация очень сложная. Но в любом случае России нет смысла намеренно наносить удары по позициям входящих в СНА сил, другое дело ХТШ. Это можно рассматривать как предупреждение, так как Москва считает ситуацию недопустимой», — заключил Кирилл Семенов.