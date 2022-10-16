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22:09 (мск), источник: ТАСС

ВКС России нанесли удары на северо-западе Сирии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления в Сирии на северо-западе страны, уничтожено до 100 радикалов. Об этом сообщил в воскресенье замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров во время брифинга.

Источник: AP 2022

По его словам, на северо-западных территориях Сирии, которые находятся под контролем Турции, продолжаются боестолкновения боевиков в районе населенных пунктов Африн и Аазаз на фоне передела сфер влияния группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ) и радикальных незаконных вооруженных формирований «Джебхат аш-Шамия» и «Фейлак аш-Шам».

«В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее н. п. Катма и пункту управления НВФ (незаконного вооруженного формирования — прим. ТАСС) в районе 2,2 км западнее н. п. Аазаз. Уничтожены до 100 радикалов», — заявил Егоров, уточнив, что также были уничтожены пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и «баллонометами».

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

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