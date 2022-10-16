ВКС России нанесли удары на северо-западе Сирии

По его словам, на северо-западных территориях Сирии, которые находятся под контролем Турции, продолжаются боестолкновения боевиков в районе населенных пунктов Африн и Аазаз на фоне передела сфер влияния группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ) и радикальных незаконных вооруженных формирований «Джебхат аш-Шамия» и «Фейлак аш-Шам».
«В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее н. п. Катма и пункту управления НВФ (незаконного вооруженного формирования — прим. ТАСС) в районе 2,2 км западнее н. п. Аазаз. Уничтожены до 100 радикалов», — заявил Егоров, уточнив, что также были уничтожены пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и «баллонометами».
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.