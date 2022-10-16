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23:06 (мск), источник: ТАСС

Источник: союзные силы отбили попытки наступления ВСУ в районах Сватова и Кременной

По словам источника, Вооруженные силы Украины могут попытаться наступать в районе Сватова и Кременной в ближайшие дни.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Союзные силы отбили попытки массированного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах городов Сватово и Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР), уничтожено около 90% украинской группировки. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в силовых структурах ЛНР.

«ВСУ сегодня предприняли массированные попытки наступления в направлениях Сватова и Кременной, все они были отбиты союзными силами. Процентов 85−90 колонн наступающих разбиты полностью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на провальное наступление, украинские войска в ближайшие дни могут вновь попытаться прорвать линию фронта. «Попытки наступать они [ВСУ] не оставят, поэтому ближайшие дни будут непростыми на этих направлениях», — отметил источник.

В пятницу глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил ТАСС, что ВСУ сконцентрировали до 35 тыс. человек личного состава на сватовском направлении, что не исключает их скорую попытку прорыва. По словам военного эксперта Виталия Киселева, с занятием Сватова, расположенного на господствующей высоте, украинская группировка желает взять под огневой контроль Кременную и Северодонецк.

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