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16 октября, источник: © РИА Новости

Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах Соледара и Бахмута

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вооруженные силы Украины ведут «очень тяжелые бои» возле Соледара и Бахмута, сообщил в Telegram-канале Владимир Зеленский.

Источник: Reuters

«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — отметил он в вечернем видеообращении.

Накануне президент Украины утверждал, что в окрестностях Артемовска (Бахмут) в Донбассе солдаты ВСУ оказались в тяжелой ситуации, которая не меняется несколько дней.

Четырнадцатого октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что на окраинах Артемовска идут бои, украинские войска отходят в западные и северо-западные части города. Представитель администрации Первомайска Виктор Гарбар заявил журналистам, что российские военные эвакуируют жителей подконтрольных им районов Артемовска, Соледара и ряда освобожденных сел в том регионе.

Как сообщалось ранее, российским войскам вместе с силами ДНР и ЛНР удалось взять под контроль два населенных пункта — Опытное и Иванград. Они находятся примерно в шести километрах от Артемовска.

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