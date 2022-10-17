Разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковской области

«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое (Харьковской области — ред.)… Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — рассказал разведчик.
Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек. По его словам, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Бережной уточнил, что среди бойцов иностранного легиона были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши.
«Лейтенант был, подполковник один… Им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию», — рассказал пленный.
По его словам, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. «Меня с самого начала удивляло, что иностранцы за нас воюют. Просто раньше они за нас не воевали, это только сейчас они начали воевать за нас. Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — сказал разведчик.