Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
14Конкурс Wildlife Photographer of the Year показал высоко оцененные снимки
19Победители Wildlife Photographer of the Year 2022
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
01:06 (мск), источник: © РИА Новости

Разведчик ВСУ рассказал об иностранных боевиках в Харьковской области

ЛУГАНСК, 17 окт — РИА Новости. Не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона, в том числе офицеры из США, Великобритании и Польши выполняли боевые задачи в Харьковской области, рассказал журналистам разведчик украинской 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной, попавший в плен к военным ЛНР на сватовском направлении.

Источник: AP 2022

«Балаклея, Семеновка, Шевченково, Купянск и Берестовое (Харьковской области — ред.)… Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать пока она окопается и уйти. (Иностранный) легион, пехота. Из разных стран, иностранцы. Были группы до 20 человек: Польша, Италия, Америка, Англия и Канада», — рассказал разведчик.

Он уточнил, что лично завел на харьковское направление семь групп иностранных наемников, в каждой из которых было порядка 20 человек. По его словам, всего на этом направлении работало около 100 таких же, как он, разведчиков. Бережной уточнил, что среди бойцов иностранного легиона были действующие офицеры армии США, Великобритании и Польши.

«Лейтенант был, подполковник один… Им просто нравится Украина, и они хотят помочь Украине победить Россию», — рассказал пленный.

По его словам, до 2022 года иностранные офицеры не воевали за Украину. «Меня с самого начала удивляло, что иностранцы за нас воюют. Просто раньше они за нас не воевали, это только сейчас они начали воевать за нас. Если бы иностранцы нам не помогли, мы бы распались сразу. Нас очень мало и у нас очень много неопытных бойцов», — сказал разведчик.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Все случится скоро'. Что начинается в Запорожье
В Китае рассказали, что ждет Европу без России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта