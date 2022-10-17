На Запорожье заявили о невозможности перезапуска ЗАЭС до перемещения линии соприкосновения

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о вероятности перезапуска станции в ближайшее время.
Что касается положения дел на самой станции, то, по словам Рогова, «все налаживается, переподписываются договоры уже по российским стандартам с работниками, идет планомерная работа по наведению порядка».
ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. 11 сентября был остановлен последний работавший шестой энергоблок ЗАЭС. К отключению привели действия украинских силовиков, которые целенаправленно наносили удары по линиям электропередачи. 11 октября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что подача электричества на Запорожскую АЭС по ЛЭП была возобновлена.
5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», за которым будет закреплено имущество станции. 14 октября глава Энергодара Александр Волга сообщил ТАСС, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.