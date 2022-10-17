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05:55 (мск), источник: ТАСС

На Запорожье заявили о невозможности перезапуска ЗАЭС до перемещения линии соприкосновения

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Украинские обстрелы препятствуют перезапуску энергоблоков Запорожской АЭС, поэтому он будет невозможен до тех пор, пока линия фронта не будет отодвинута от станции. Об этом заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о ближайшем времени, я не вижу такой вероятности, пока не будет отодвинута линии соприкосновения, пока не прекратятся обстрелы со стороны боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского и пока не будут восстановлены все линии электропередачи», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о вероятности перезапуска станции в ближайшее время.

Что касается положения дел на самой станции, то, по словам Рогова, «все налаживается, переподписываются договоры уже по российским стандартам с работниками, идет планомерная работа по наведению порядка».

ЗАЭС является самой крупной из действующих сейчас в Европе. Россия взяла ее под контроль 28 февраля, в первые дни специальной военной операции на Украине. 11 сентября был остановлен последний работавший шестой энергоблок ЗАЭС. К отключению привели действия украинских силовиков, которые целенаправленно наносили удары по линиям электропередачи. 11 октября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что подача электричества на Запорожскую АЭС по ЛЭП была возобновлена.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие «Запорожская АЭС», за которым будет закреплено имущество станции. 14 октября глава Энергодара Александр Волга сообщил ТАСС, что Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам.

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