МЧС: Два человека погибли и 15 пострадали при крушении Су-34 в Ейске

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте.
Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.