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20:15 (мск), источник: Life.ru

МЧС: Два человека погибли и 15 пострадали при крушении Су-34 в Ейске

В МЧС РФ озвучили данные о погибших в результате падения самолёта Су-34 на жилой район в Ейске — на данный момент известно о двух жертвах и 15 пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня вечером жители Ейска сообщили о крушении самолёта в жилом районе. По уточнённым данным, Су-34 упал между домом и магазином, после крушения загорелось топливо, огонь перекинулся на многоэтажку. Местные жители сообщают, что видели парашютистов над местом крушения. Минобороны уже подтвердило, что экипаж успел катапультироваться. По докладу лётчиков, причиной крушения Су-34 стало возгорание одного двигателя при взлёте.

Президент России Владимир Путин уже поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП.

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