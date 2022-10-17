Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек

«Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова в своем Telegram-канале.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.