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21:14 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших после ЧП в Ейске возросло до трех человек

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Число погибших после падения самолета рядом с домом в Ейске возросло до трех человек, сообщила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Источник: © РИА Новости

«Достоверно известно о трех погибших», — написала Минькова в своем Telegram-канале.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что при выполнении тренировочного полета российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались. На месте падения во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Как в свою очередь отметили в СК, Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главам Кубани, МЧС и Минздрава вылететь в Ейск для помощи пострадавшим. Глава государства также заслушал доклады министров и главы региона по ситуации.

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