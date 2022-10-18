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00:48 (мск), источник: © РИА Новости

Россия нашла «ключик» к ПВО Украины, заявил Арестович

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне Украины, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина*.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали… Два-три месяца они могут кошмарить нас в таком режиме, как сегодня», — сказал Арестович.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в понедельник утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Удары по украинской инфраструктуре ВС начали наносить неделю назад, 10 октября, — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

* Внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов.

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