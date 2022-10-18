В сети участились предложения поддельных удостоверений силовиков

Специалисты в области кибербезопасности наблюдают в даркнете и профильных Telegram-каналах рост продаж поддельных удостоверений сотрудников силовых структур: полиции, прокуратуры, Следственного комитета и т. д. Руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров говорит, что предложения пользуются спросом, который будет только расти в случае ухудшения экономической и социальной ситуации.
Подделки стоят от 30 тыс. руб. до 1,5 млн руб. в зависимости от качества документа и необходимости внесения данных в официальные базы, уточняет эксперт.
По словам Бедерова, сделки происходят так: клиент находит в даркнете или профильных каналах в Telegram поставщика, у которого есть формы и шаблоны удостоверений, присылает свое фото и необходимые данные, и продавец готовит документ: «Отправить такой заказ можно даже курьером».
Собеседник «Ъ» на рынке кибербезопасности добавляет, что подобные предложения массово появились впервые, ранее на них «почти не было спроса».
Покупатель в подобных сделках сильно рискует, подчеркивает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов: «Мошенники могут предоставить фальшивые документы, а могут и ничего, просто забрав деньги». При этом вряд ли пострадавший будет обращаться в правоохранительные органы, отмечает эксперт, поскольку такие услуги нелегальны.
Серьезные риски несет передача персональных данных и реальных документов злоумышленникам, добавляет Ульянов.
Один из собеседников «Ъ» на рынке кибербезопасности полагает, что подобные схемы заведомо не только нелегальные, но и мошеннические, поскольку «подделать офицерские звания и другие документы без, например, командиров частей невозможно». Кроме того, в ближайшее время подобные схемы могут стать и вовсе бессмысленными: 17 октября группа депутатов Госдумы во главе с Сергеем Мироновым внесла законопроект, который отменяет бронь от частичной мобилизации для парламентариев, а также предлагает обязать к призыву служащих Росгвардии, МЧС и других силовых ведомств. С другой стороны, документ может увеличить число категорий граждан, не подлежащих мобилизации.
В ряде регионов, в том числе 17 октября в Москве и Подмосковье, власти объявили о завершении частичной мобилизации. Однако часть таких заявлений других областей, прозвучавших раньше, была дезавуирована, да и остановленный процесс может быть в любой момент возобновлен.