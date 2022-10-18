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04:29 (мск), источник: Коммерсантъ

SpaceX отозвала запрос к Пентагону о финансировании Starlink на Украине

Миллиардер Илон Маск сообщил, что его компания SpaceX отозвала обращение к Минобороны США о финансировании системы спутниковой связи Starlink на Украине. Богатейший человек планеты на прошлой неделе заявил, что больше не может финансировать проект, но через несколько дней передумал и согласился продолжать платить за систему.

Источник: Reuters

Маск написал об отзыве запроса о финансировании в Twitter, отвечая на публикацию Politico о том, что Минобороны рассматривает возможность оплаты услуг компании.

По данным издания, вопрос оплаты Starlink на Украине также рассматривает Евросоюз. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что вопрос обсуждали на встрече глав МИДов стран ЕС. По его словам, некоторые государства поддержали предложение. Ландсбергис считает, что лучшим решение было бы «заключить договор между коалицией стран, которые могли бы приобрести у Маска Starlink и предоставить ее украинцам».

Вместе с тем источники Financial Times утверждают, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поручил разработать план по распространению интернет-покрытия на Украине. Как пишет газета, Брюссель также изучает возможность заключения договора со SpaceX и создания фонда для оплаты терминалов Starlink.

Господин Маск поднял вопрос об оплате Starlink на Украине после резкой реакции украинской стороны на его предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией. В частности, его план содержал пункты о признании Крыма регионом РФ, нейтральном статусе Украины и проведении под эгидой ООН повторных референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Леонид Уварчев

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