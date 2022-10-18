NI назвал сроки поражения Украины без помощи США

«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — считает Саймс.
Также автор публикации усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.
«Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля», — добавил гендиректор NI.
На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.