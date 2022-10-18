Ученые выяснили, когда вымерли все неандертальцыСогласно полученным данным, Homo neanderthalensis и Homo sapiens сосуществовали 1500 лет
Фоторепортажи
14Победители конкурса EPSON International Pano Awards 2022
20Подведены итоги конкурса Nikon Small World 2022
07:12 (мск), источник: © РИА Новости

NI назвал сроки поражения Украины без помощи США

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Украина не продержится и месяц без военной помощи США и НАТО, предположил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Правительство Владимира Зеленского полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической помощи США и НАТО, без которой Украина не смогла бы продержаться под натиском России и месяц», — считает Саймс.

Также автор публикации усомнился в целесообразности решения администрации Джо Байдена предоставить Киеву право вето на любые соглашения Москвы и Вашингтона, касающиеся Украины.

«Было бы серьезной ошибкой считать, что НАТО должна поддерживать Украину столько, сколько потребуется, не пытаясь найти дипломатическое решение конфликта, который легко может выйти из-под контроля», — добавил гендиректор NI.

На фоне проведения Россией военной спецоперации на Украине США, а также их союзники по НАТО продолжают передавать оружие Киеву. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заявление Путина о НАТО напугало британцев
МИД Украины заявил, что князь Владимир хотел вступления Киева в ЕС
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Пушилин заявил об обмене пленными с Киевом по формуле 110 на 110
ВС РФ пресекли наступление ВСУ у Брускинского Херсонской области
ВС РФ нанесли очередные ракетные удары по энергетике Украины
Медведев предостерег Израиль от поставок оружия Украине
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта