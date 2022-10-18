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10:41 (мск), источник: ТАСС

Шведская газета обнародовала фото разрушенного 50-метрового участка «Северного потока»

По информации Expressen, вид повреждений говорит о применении экстремальной силы.

СТОКГОЛЬМ, 18 октября. /ТАСС/. Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами обнаружили и сфотографировали разрушенный 50-метровый участок «Северного потока», вид повреждений говорит о применении экстремальной силы. Об этом сообщает во вторник газета Expressen, опубликовавшая первые фотографии с места инцидента.

Издание получило разрешение шведских и датских властей на подводную съемку на глубине 80 м в Балтийском море. Снимки сделаны с использованием подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен. «По одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина», — добавил он. По данным газеты, сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».

Как видно на снимках, некоторые фрагменты трубы имеют ровные острые края, на других металл сильно деформирован. «На дне разбросаны обломки, напоминающие части трубопровода», — отметил Ларсен.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших днем ранее «на трех нитках морских газопроводов “Северный поток” и “Северный поток — 2”. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.

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