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11:00 (мск), источник: Вечерняя Москва

Космонавт Артемьев сбил человека на пешеходном переходе в Подмосковье

Космонавт Олег Артемьев сбил человека на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.

Источник: РИА "Новости"

Космонавт-испытатель ехал в вечернее время на иномарке Mitsubishi Pajero по территории поселка Свердловский в Подмосковье и сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшим оказался руководитель проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолий Уронов.

Мужчина выжил, его госпитализировали с ушибом мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребра и позвоночника, сообщил Telegram-канал Shot.

Известно, что две недели назад Артемьев вернулся с МКС.

Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, является космонавтом-испытателем второго класса Центра подготовки космонавтов. За свою карьеру он провел в космосе около года.

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