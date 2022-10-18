11:00 (мск), источник: Вечерняя Москва
Космонавт Артемьев сбил человека на пешеходном переходе в Подмосковье
Космонавт Олег Артемьев сбил человека на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом стало известно во вторник, 18 октября.
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Космонавт-испытатель ехал в вечернее время на иномарке Mitsubishi Pajero по территории поселка Свердловский в Подмосковье и сбил 63-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшим оказался руководитель проекта ЦПК «Звездный городок» Анатолий Уронов.
Мужчина выжил, его госпитализировали с ушибом мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломами ребра и позвоночника, сообщил Telegram-канал Shot.
Известно, что две недели назад Артемьев вернулся с МКС.
Олег Артемьев — Герой Российской Федерации, является космонавтом-испытателем второго класса Центра подготовки космонавтов. За свою карьеру он провел в космосе около года.