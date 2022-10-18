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12:19 (мск), источник: © РИА Новости

Зеленский заявил о разрушении 30 процентов электростанций на Украине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии в стране.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«С 10 октября были разрушены 30% украинских электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров (с РФ — ред.)… не осталось», — написал Зеленский в Twitter.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно». Удары наносятся по объектам энергетики, «оборонки», военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно «добирать».

Ранее Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России.

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