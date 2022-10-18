14:13 (мск), источник: © РИА Новости
В Харьковской области ВС России овладели Горобьевкой
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе наступления овладели селом Горобьевка Харьковской области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
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«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины», — сказали в ведомстве.
Кроме того, уточнили в Минобороны, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы войск Украины, усиленной танками. «Противник отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и два пикапа», — добавили в министерстве.