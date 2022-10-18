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16:45 (мск), источник: © РИА Новости

СПЧ ООН заявил о преступлениях ВСУ против российских военнопленных

ЖЕНЕВА, 18 окт — РИА Новости. Украинские солдаты совершили как минимум два военных преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, говорится в опубликованным во вторник докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине.

Спецоперация на Украине

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказано в документе.

Комиссия уточняет, что в первом случае, в Малом Рогане, Харьковская область, в период с 24 по 26 марта 2022 года украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса.

«Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года, военнослужащий… Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненого военнослужащего вооруженных сил России. На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», — добавляется в докладе.

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