Поврежденные пролеты Крымского моста демонтируют

«Мы левую автополосу укрепили, запустили (движение) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 тонн проезжать», — сказал Хуснуллин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, легковые автомобили и автобусы уже беспрепятственно ездят по мосту, очередей нет.
Накануне пресс-служба Минтранса сообщила, что по Крымскому мосту возобновилось движение автобусов. Уточнялось, что движение пустили утром 17 октября. Ранее автобусы направлялись на паромную переправу.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6 часов утра по московскому времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.
На следующий день было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. 13 октября Минтранс сообщил о запуске нового маршрута в Крым через недавно присоединенные территории. Сухопутный маршрут идет через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Его длина составляет 387 км.
Президент России Владимир Путин обвинил в теракте на Крымском мосту спецслужбы Украины. 12 октября ФСБ России сообщила, что организатором теракта является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Ведомство выяснило, что взрывное устройство замаскировали в рулоны с пленкой. По данным ФСБ, сначала его доставили из Одессы в болгарский город Русе, а позже отправили в Россию через Грузию и Армению.