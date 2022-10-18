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16:44 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Турции состоялись испытания баллистической ракеты местного производства, передает агентство Блумберг со ссылкой на информированные источники.

Источник: © РИА Новости

«Турция во вторник провела испытание баллистической ракеты малой дальности местного производства над Черным морем», — говорится в сообщении.

По словам источников, ракету запустили в семь утра по местному времени с территории аэропорта около портового города Ризе. Она пролетела 561 километр и упала в море в районе порта Синоп.

Впервые Турция испытала собственные баллистические ракеты в марте 2018 года. Тогда тестировались ракета малого и среднего радиуса действия Gökdoğan и ракета дальнего действия Bozdoğan. В июле этого года прошли испытания ракеты Gökdoğan с радиолокационной головкой самонаведения. По словам главы Управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира, обе ракеты поступят на вооружение до конца года.

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