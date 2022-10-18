Число погибших после пожара в доме в Ейске увеличилось до 15 человек

«Число погибших увеличилось до 15», — сказал собеседник агентства.
Как добавила в своем Telegram-канале вице-губернатор региона Анна Минькова, всего пострадали 43 человека.
«Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек (22 — средней степени тяжести, трое — в тяжелом состоянии), в том числе две беременных и шесть детей. Амбулаторное лечение — три пациента», — пояснила вице-губернатор.
Ранее сообщалось о 14 погибших и 26 пострадавших.
Днем губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что поисково-спасательные работы на месте трагедии завершились.
Накануне вечером в Ейске во двор жилого девятиэтажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, взлетевший с расположенного неподалеку аэродрома. Летчики катапультировались.
После падения загорелось авиационное топливо, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров. Загорелись первые пять этажей многоквартирного дома.
В СК рассказали, что на месте ЧП работают военные следователи, криминалисты и представители судебно-экспертного центра. Сотрудники ведомства допросили летчиков и персонал аэродрома, изъяли бортовые самописцы, образцы топлива и документацию.
Следственный комитет открыл уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».