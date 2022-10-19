В Энергодаре отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС

«Минувшей ночью с южного района города Запорожья и других направлений вышла большая группа десантных катеров, переполненных боевиками сил специальных операций. Также с ними шло большое груженое судно. После обстрелов города началась попытка высадки десанта, в том числе с целью захвата Запорожской АЭС. Бой шел несколько часов, не менее трех — трех с половиной. Попытка высадки десанта была отбита», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в попытке высадки десанта участвовали около 30 катеров.
По данным Рогова, ВСУ готовят наступление на Энергодар. Сейчас ситуация находится под контролем, эвакуация населения не готовится.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать город и прилегающую территорию станции. Факты обстрелов, не называя, кто их ведет, подтвердила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси, посетившая АЭС в начале сентября.