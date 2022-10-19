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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-замминистра энергетики заподозрили во взятке в 227 миллионов рублей

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Бывшего замминистра энергетики России уличили в получении взятки в 227 миллионов рублей, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

«Средства передавались через посредников с использованием расчетных счетов в зарубежных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов», — пояснил глава МВД.

Он уточнил, что ведомство вело расследование совместно с ФСБ, Росфинмониторингом и федеральным казначейством.

Силовики в сентябре 2020 года арестовали по делу о коррупции бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова. Пока неясно, идет ли сейчас речь о новом эпизоде в его деле или о новом расследовании.

По версии СК, в бытность главы «Российского энергетического агентства» при Минэнерго Тихонов организовал хищение более 600 миллионов рублей, выделенных на создание информационной системы.

Узнав о возбуждении уголовного дела, бывший чиновник пытался бежать, но его задержали вместе с другими фигурантами. Часть из них, писал «Коммерсант», дали показания на бывшего замминистра.

Позднее, как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, вскрылись новые эпизоды: так, по версии следствия, еще 100 миллионов рублей Тихонов похитил при поставке оборудования по двум госконтрактам. Таким образом, речь об общем ущербе свыше 700 миллионов рублей.

Согласно базе данных московских судов, расследование дела Тихонова завершено, а первое заседание по существу пройдет в Мещанском суде 26 октября.

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