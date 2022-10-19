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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Жителей Херсона начали перевозить на левый берег Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что жителей Херсона начали переправлять на левый берег Днепра. Их перевозят на катерах и паромах. Всего на другой берег будет эвакуировано около 60 тыс. человек. До начала военного конфликта в городе жило 289 тыс. постоянных жителей.

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«В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, которые перевозят людей из Херсона в Алешки и в Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки — его выберут на основе желания самого человека», — сообщил он (цитата по ТАСС). На левом берегу для эвакуированных развернуты пункты временного размещения.

Администрация региона также опубликовала инструкцию, в которой разъясняется, какие вещи должны взять с собой эвакуируемые жители. Среди них: оригиналы и копии документов, ценные вещи и техника, средства личной гигиены, удобная для поездки одежда, аптечка и запас еды на 2−3 дня. На всех сумках должны быть ярлыки с Ф. И. О., датой рождения, адресом постоянного места жительства и адресом перемещения. Общий вес взятых с собой вещей и продуктов не должен превышать 50 кг.

18 октября Владимир Сальдо объявил о вывозе жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра из-за обстрелов и риска разрушения плотины Каховской ГЭС. Вице-премьер России Марат Хуснуллин пообещал беженцам сертификаты на жилье в любом регионе.

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