11:45 (мск), источник: © РИА Новости
ВСУ выпустили пять ракет по Херсону, их сбила ПВО
ХЕРСОН, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска пытались обстрелять Херсон в среду утром, ПВО сбила 5 ракет, сообщил представитель экстренных служб.
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«ВСУ в 9.46 предприняли попытку обстрела Херсона, ПВО сбиты 5 ракет», — сказал он.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. По его словам, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.