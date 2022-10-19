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11:45 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ выпустили пять ракет по Херсону, их сбила ПВО

ХЕРСОН, 19 окт — РИА Новости. Украинские войска пытались обстрелять Херсон в среду утром, ПВО сбила 5 ракет, сообщил представитель экстренных служб.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ВСУ в 9.46 предприняли попытку обстрела Херсона, ПВО сбиты 5 ракет», — сказал он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. По его словам, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

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