«Достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном “Сомали”. Есть определенные успехи», — сказал он.
Здесь ВСУ с 2014 года удерживают позиции благодаря размещению войск на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.