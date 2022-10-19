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11:58 (мск), источник: © РИА Новости

Пушилин заявил об успешном наступлении на Авдеевском направлении

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Авдеевском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Достаточно успешно развивает свою операцию по освобождению населенного пункта Первомайское 11-й полк, взаимодействует с батальоном “Сомали”. Есть определенные успехи», — сказал он.

Здесь ВСУ с 2014 года удерживают позиции благодаря размещению войск на территории Авдеевского химического завода. Это позволяет обстреливать мирных жителей и инфраструктуру Донецка и других прилегающих городов и населенных пунктов, прикрываясь тем, что ответный огонь по их позициям на заводе может привести к техногенной катастрофе.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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