В Херсонской области на неделю закрыли въезд для гражданских лиц

Он уточнил, что заехать смогут только обладатели спецпропусков.
«Это те, кто занимается обеспечением, снабжением, работой коммунальных органов», — пояснил чиновник.
Сальдо добавил, что все структуры военно-гражданской администрации региона, все министерства переезжают на левый берег Днепра.
«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — подчеркнул врио губернатора.
По его оценке из региона уже выехали около 40 процентов жителей, но точных цифр нет.
Накануне Сальдо заявил, что власти региона приняли решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
О том, что киевский режим может применить в районе Херсона запрещенные методы ведения войны, заявил командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Он добавил, что есть данные также о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.