Российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», —заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram.
По его словам, украинские войска пытались продвигаться на направлении Новая Каменка — Берислав силами двух батальонов 128 горно-штурмовой и танкового батальона 17 бригады.
«Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (на удалении без входа в зону ПВО)», — рассказал Стремоусов.
Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.