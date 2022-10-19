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13:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия обороны удерживается, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», —заявил он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, украинские войска пытались продвигаться на направлении Новая Каменка — Берислав силами двух батальонов 128 горно-штурмовой и танкового батальона 17 бригады.

«Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (на удалении без входа в зону ПВО)», — рассказал Стремоусов.

Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что разведданные свидетельствуют о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также обстрела областного центра без разбора целей.

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