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14:12 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров обратился к украинским властям

ГРОЗНЫЙ, 19 окт — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя удары российских войск по объектам военного управления и системы энергетики Украины, заявил, что отныне Россия будет диктовать свои условия властям Киева, он пообещал, что «мало не покажется никому».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы слишком долго предупреждали преступное руководство, засевшее в Киеве, что конкретные меры в ходе СВО нами еще не приняты. Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он также рассказал об успехах союзных сил на артемовском направлении. «Союзные силы планомерно занимают новые территории и уверенно продвигаются вперед. И это несмотря на огромные ресурсы, брошенные нацистами для удержания этого плацдарма. Отличные успехи имеются в Соледаре и в Яковлевке, где инициатива тоже полностью на нашей стороне», — добавил Кадыров.

Российские вооруженные силы всю минувшую неделю наносили удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.

Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Как заявил 10 октября Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов за полтора дня было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

Как рассказывал РИА Новости специалист в электроэнергетике с опытом работы в одной из крупнейших энергокомпаний Украины, удары могут стать фатальными для энергосистемы страны — в случае единовременного массового повреждения машинных залов на большинстве крупных станций.

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